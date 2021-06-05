شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بمركز تلقي لقاح كورونا بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير العمل بمركز تلقي لقاح فيروس كورونا بالمركز الطبي بالخارجة يرافقها المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة.

والتقت نائب المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالمركز للإطمئنان على سهولة الإجراءات المتبعة وعدم وجود أي معوقات تواجه المواطنين خلال عملية التسجيل والتطعيم، موجهة بتكثيف الفرق الطبية المتنقلة لتطعيم المواطنين بأماكن التجمعات والمصالح الحكومية للوصول لأكبر عدد.