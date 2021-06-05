شكرا لقرائتكم خبر عن قومى الطفولة يطلق تطبيقا للإبلاغ عن المفقودين وتعرض الأطفال للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يسعى جاهدًا للتيسير على الأهالي الحصول على الخدمات المقدمة من قبل المجلس والإدارة العامة لنجدة الطفل ولذلك لفتح قنوات اتصال متعددة مباشرة مع المواطنين والأطفال.

ولفتت "السنباطي" إلى أن المجلس يقدم حزمة من الخدمات من خلال هذا التطبيق وهي خدمات الإبلاغ والدعم والمشورة، كالإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر والأطفال المفقودين والأطفال المعثور عليهم، بالإضافة إلى خدمات الدعم والمشورة الأسرية للأم والطفل، مؤكدة على السرية التامة لبيانات المتصلين والمبلغين، فضلا عن اتاحة حزمة من المعلومات "الصحية، والنفسية، والقانونية، وإرشادات عن أساليب التربية الإيجابية" والتي تهم الأسرة المصرية.

وأكدت السنباطي، أن هذا التطبيق سيعمل بالتوازي مع خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، فضلا عن التواصل من خلال تطبيق الواتس اب والواتس اب بيزنيس على الأرقام التالية : 01102121600 - 01016609579