شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بتحب مصر تطلق مبادرة "شجرة النيل" لتشجير جسور الترع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت اليوم مؤسسة شباب بتحب مصر مبادرة "شجرة النيل" لتشجير جسور الترع بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم زراعة 500 شجرة على إحدى الترع التى تم تبطينها فى محافظة الجيزة، بحضور المهندس محمود السعدى مستشار وزير الموارد المائية والرى لشئون المياه .

وأوضح أحمد فتحى مؤسس شباب بتحب مصر، أنه تم زراعة 500 شجرة بونسيانا اليوم فى أول فعالية من فعاليات المبادرة فى فرع حليم من ترعة المنصورية الجيزة من قبل المتطوعين بالمؤسسة بالتعاون احتفالا باليوم العالمى للبيئة، الذى يصادف شعاره هذا العام " استعادة النظم الإيكلوجية" فتعد المبادرة إحدى الطرق للمساهمة فى استعادة النظام البيئى السليم .

وأضاف أنه من المقرر زراعة 5000 شجرة على مدار العامين المقبلين، موضحا أنه تم تم اختيار شجر البونسيانا التى تم زراعتها بناءً على بحث علمى قام به اعضاء لجنة البحث العلمى بالمؤسسة و قد ساهم فريق البحث العلمى ببحثين الأول عن مشروع تبطين الترع والثانى عن شجر البونسيانا .

جدير بالذكر، أن مشروع تبطين الترع يعد من أضخم المشاريع القومية التى تقوم بها الدولة المصرية الآن، بهدف الحفاظ على نظافة الترع ومنع المواطنين من إلقاء مخلفاتهم وبهدف تحسين المناخ و المساهمة فى الحد من التغيرات المناخية تقرر زراعة جوانب الترع التى تم تبطينها .