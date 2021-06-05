شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالإسماعيلية.. يستوعب 450 طن يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة المُخلفات بالوزارة حول افتتاح مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بمنطقة أبوبلح بالإسماعيلية فى حضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وذلك فى ضوء جهود الوزارة لتفعيل البرنامج الثانى من المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات والخاص بعقود الإدارة والتشغيل لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن منها.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية أشار إلى أن مصنع تدوير المخلفات يضم خطى إنتاج سعة الخط الواحد تبلغ 30 طنًا فى الساعة لاستيعاب ما يزيد عن 450 طنًا من القمامة والمخلفات يوميًا، وينتج نحو 12 طنًا من الأسمدة العضوية يوميًا إلى جانب خط جديد آخر للمرفوضات التى تستخدم كوقود لمصانع الأسمنت.

وأوضح التقرير، أن افتتاح المصنع جاء بعد وضع منظومة متكاملة لإدارته فى إطار ملحق العقد الذى تم توقيعه فى شهر مارس الماضى بمقر وزارة التنمية المحلية بين محافظتى "الإسماعيلية وبورسعيد" وإحدى الشركات لتنفيذ المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

وقال اللواء محمود شعراوى، إن محافظة الإسماعيلية كانت تعانى منذ فترة من توقف مصنع التدوير ووجود مقلب عشوائى وحرائق مستمرة فى المخلفات مع وجود نباشين وعمالة غير رسمية حيث تم السيطرة على المقلب، وأصبح الوضع الحالى بالمصنع والمقلب أكثر أماناً عن الوضع السابق، حيث تم السيطرة على المقلب بوضع بوابات دخول وخروج تحول دون دخول النباشين والعمالة غير الرسمية إلى داخل الموقع، بالإضافة إلى تحسن حالة الجو نتيجة للحد وتلافى كميات كبيرة من الانبعاثات كانت تنجم سابقاً بسبب الحرائق التى تنشب بالمخلفات الموجودة فى المقلب.

كما أكد التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى، عدم وجود تراكم للمخلفات بالموقع وأن عمليات فصل وتدوير المخلفات تتم بشكل منتظم وآمن، بالإضافة إلى تنظيم المنظومة الداخلية بالمصنع ابتداء من التزام العمال بارتداء مهام الوقاية الشخصية وزراعة مسطحات خضراء بجانب الموقع وتحسين الشكل العام مما يعكس الآثار الإيجابية التى تساهم فى دفع منظومة المخلفات بالمحافظة إلى الأمام .

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى سعى الوزارة بالنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة وعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة، مؤكدًا سعى الوزارة لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى للشارع المصرى والحصول على رضا المواطنين عن المنظومة، مشددًا على أن تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات يسير على قدم وساق وبأعلى مستوى والعمل على التغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها .