شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الجيزة" تبحث شكاوى طلاب الشهادة الإعدادية من امتحان اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة، إن مديرية التربية والتعليم بالجيزه، تبحث شكاوى طلاب الشهادة الإعدادية من بعض جزئيات امتحان مادة اللغة العربية الذى أدى فيه الطلاب الاختبار صباح اليوم، موضحا أن هناك بعض الشكاوى الخاصة بالتعبير ولكن الأسئلة تحدثت بعضها عن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وهذا حديث الساعة وبعضها عن الإنجازات التى حدثت خلال السنين القليلة الماضية، موضحة أنه يتم استطلاع رأى الطلاب فى جميع الإدارات التعليمية وفى حالة ما إذا تم التأكد من وجود شكوى جماعية من طلاب الشهادة الإعدادية سيتم اتخاذ إجراءات فى صالح الطلاب من شأنها تحافظ على درجات الأسئلة التى اشتكى منها الطلاب مثل إلغاء جزئيات وإعادة توزيع درجاتها على باقى الأسئلة.

فيما شكا طلاب الشهادة الإعدادية من الجزئيات الخاصة ب النحو والتعبير والاستخراج" مؤكدين أنها أسئلة صعبة ولا تتناسب مع مستويات الطلاب المختلفة ولكنها خاطبت الطالب المتميز فقط.

وأدى نحو 163056 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، السبت 5 يونيو الجارى، داخل 945 مدرسة و656 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 11648 لجنة فرعية، وسط اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، فى المدارس التى واللجان الامتحانية.

ويبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة الامتحانات بأداء امتحان مادة اللغة العربية والخط فى تمام الساعة التاسعة صباحا بجميع مدارس والإدارات التعليمية، على أن تبدأ الامتحانات فى تمام الساعة التاسعة صباحاُ والجدول موحد على مستوى جميع إدارات تعليم الجيزة.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمه فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديرى الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية الواقعة فى نطاق عملهم برفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه، مؤكدا أنه سيتم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات بالأحياء والمراكز فى كل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات فى جميع المدارس.