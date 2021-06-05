شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تدرج إعلانات العلب المضيئة والشاشات فى لائحة الإعلانات.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الذى حمل رقم 970 لسنة 2021 والخاص بإدراج إعلان جديد تحت مسمى "إعلان الجانترى" بلائحة الإعلانات الصادرة بالقرار رقم 2919 لسنة 2018.

ونص قرار المحافظ في مادته الأولى على: "يدرج بلائحة الإعلانات الصادرة بقرار المحافظة رقم 2919 لسنة 2018 إعلان جديد تحت مسمى إعلان الجانترى "علبة مضيئة – شاشة" طبقًا للآتى:



الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة

الحد الأقصى لارتفاع إعلان جانتري شاشة / جانتري علبة مضيئة 6م وذلك وفقًا لطبيعة كل موقع. يجب أن يكون وضع الشاشة غير مؤثر على حركة السيارات ولا تعوق الرؤيا بالنسبة للسائقين أو يتعارض مع حركة مرور المشاة وسلامتهم وألا تقع الإضاءة مباشرة على أعين قائدى السيارات. تعتبر الشركة صاحبة الترخيص مسئولة عن المادة الإعلانية ومطابقتها للشروط الواجبة في الإعلانات وفقًا للقواعد العامة للائحة. تعتبر الشركة صاحبة الترخيص مسئولة مسئولية كاملة عن كافة التوصيلات والتركيبات الكهربائية وصيانة الأعمال الفنية والهندسية في موقع الإعلان ولا يجوز لها الرجوع على الوحدة المحلية بطلب أي تعويضات عن تلفيات تحدث بها في الشارع على أن تقدم شهادة من استشارى معتمد خبرة "10 سنوات" تفيد سلامة الأعمال والتركيبات والتوصيلات الكهربائية لمكونات الإعلان. تخصص الوحدة المحلية فترة زمنية لا تقل عن ساعة واحدة يوميًا طوال فترة التعاقد لبث المادة الإعلانية والخدمية المعدة بواسطة القسم المختص بالمحافظة وتتعهد الشركة صاحبة الترخيص بتنسيق توقيتات البث مع الوحدة المحلية. يحق للمحافظة استخدام الشاشة في المناسبات القومية والخاصة بما لا يزيد على 6 ساعات في اليوم الواحد بالتنسيق مع الوكالة أو الشركة. تتعهد الشركة أو الوكالة بضمان التشغيل المستمر لا يقل عن 18 ساعة يوميًا.

أولاً: الاشتراطات الخاصة:

شهادة تأمين على سلامة المارة والمترددين والعقارات ووسائل النقل. تقديم الرسومات التفصيلية للتركيبات والأعمال الفنية. تتعهد الشركة بالصيانة الكاملة طوال فترة التعاقد للشاشة. التعهد بالحفاظ على قواعد ولوائح وشروط الإعلان وإقرارها بإنهاء العقد عند أي مخالفة للبث الإعلاني. ضرورة حصول الشركة المعلنة على موافقة الجهات الأمنية على المادة الإعلانية التي يتم بثها. ضرورة التعاقد مع شركة الكهرباء لتركيب عداد خاص بالإعلان "الشاشة"، وذلك بموجب خطاب رسمي من الوحدة المحلية المختصة. شهادة من استشارى معتمد خبرة "10 سنوات" تفيد سلامة الأعمال والتركيبات والتوصيلات الكهربائية لمكونات الإعلان.



بقية نص قرار المحافظ

ثانيا- المستندات المطلوبة للترخيص:

"علبة مضيئة" تكون بتكلفة 2450 جنيها للمتر المربع مقابل أداء الخدمة و10000 جنيه مقابل مادي للوجه الواحد. "شاشة" تكون بتكلفة 4500 جنيه للمتر المربع مقابل أداء الخدمة، و10000 جنيه مقابل مادي للوجه الواحد.

ثالثا الرسوم المقررة لترخيص إعلان جانترى على النحو التالى: