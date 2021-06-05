شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزرع أشجار كاسيا بحديقة الطفل بمناسبة يوم البيئة العالمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قيام وفد ممثلى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة ( دفعة الشهيد أحمد منسى ) بغرس شجرة فى حديقة الطفل بمدينة نصر بمناسبة مشاركة مصر العالم الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2021 والذى يقام هذا العام تحت شعار " استعادة النظام البيئى من أجل الطبيعة " من خلال تنظيم عدد من الأحداث والفعاليات المتنوعة على مستوى الجمهورية للتوعية بأهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجى للإنسان ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة فى حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.

والشجرة التى تم زراعتها هى شجرة كاسيا نودوزا وهى من الأشجار الخيمية النادرة ذات الأوراق وتتميز بتثبيت النيتروجين بالتربة وتثبيت أزوت الهواء الجوى مما يساعد على خصوبة التربة وامدادها بالنيتروجين اللازم لنمو النبات، وتقوم بتسميد غير مباشر ورفع كفاءة التربة الزراعية خاصة الفقيرة منها.

وقرر محافظ القاهرة إطلاق اسم "شجرة الأكاديمية الوطنية للتدريب ـ الدفعة الثالثة لتأهيل التنفيذين (دفعة الشهيد أحمد منسى)" على الشجرة التى تم غرسها اليوم.

يذكر أن يوم البيئة العالمى هو المناسبة البيئية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة وللعالم أجمع وتم الاحتفال به فى 5 من يونيو من كل عام حيث يوافق هذا اليوم بدء فعاليات المؤتمر الأول للبيئة عام 1972 والمعروف بمؤتمر ستوكهولم والذى أقيم تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف صياغة رؤية أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدى الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها، وفى 15 ديسمبر من نفس العام، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة قرارها باعتبار يوم 5 يونيو يوم عالميًا للبيئة، لحث الحكومات والمنظمات على العمل والمشاركة فى الحفاظ على البيئة وتعزيزها، وزيادة الوعى البيئي.