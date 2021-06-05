شكرا لقرائتكم خبر عن علاج مرضى الاكتئاب استثمار يعود بالنفع على اقتصاد الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الصحة العالمية في تقريرها لعام 2020 أن مرض الاكتئاب من أكثرالاضطرابات النفسية شيوعا، حيث يصيب أكثر من 300 مليون شخص حول العالم، كما أنه قد يؤدي إلى العجز بل انه في أسوأ حالاته، يمكن أن يفضي إلى الانتحار.

الجدير بالذكر أن 20-30%من مرضي الاكتئاب يعانون من مرض الاكتئاب المقاوم للعلاج، و لذلك وفرت شركة جانسن مصر- إحدى شركات جونسون اند جونسون العالمية- دواء حديث سريع الفاعلية و يأخذ عن طريق بخاخة الانف تحت إشراف طبي، و هو عقار "سبراڤاتو" (إسكيتامين) ، والذي حصل على توصيف دَلالة الانجاز من هيئة الغذاء والدواء الامريكية والتي تمنح هذا التوصيف للأدويه التي تعالج أمراض خطيره أو مهدده للحياه و التي أثبتت الدراسات الأكلينيكيه الأوليه أنها قد تؤدي إلى تحسن جوهري مقارنة بالعلاجات المتوفرة.

مرض الاكتئاب طبقا لمنظمة الصحة العالمية يختلف عن التقلبات المزاجية العادية والانفعالات العاطفية التي لا تدوم طويلاً، وقد يصبح الاكتئاب حالة صحية حرجة، فسنويا يموت ما يقارب 800000 شخص من جراء الانتحارو الذي يمثل ثاني سبب رئيسي للوفيات بين الفئة العمرية 15-29 عاماً، والاكتئاب المقاوم للعلاج ليس نادرا بل يعانى منه ثلث المصابين بالاكتئاب.

ولكل ما سبق يتضح ضرورة علاج مرضى الاكتئاب والاهتمام بهم بشكل جاد، بل و اعتبار توفير الرعاية الصحية و الادوية الحديثة استثمارا يعود بنفع بالغ على اقتصاد الدول.. ولذلك اجتمع اليوم عدد من خبراء الطب النفسي لتسليط الضوء على المرض والعبء الذي يسببه للدول من خلال مؤتمر طبى متخصص.

وأوضح دكتور طارق كمال ملوخيه استاذ ورئيس وحدة الطب النفسي كليه الطب جامعه الإسكندرية، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للطب النفسي وعضو مجلس إدارة نقابة أطباء مصر، أن أعراض الاكتئاب تشمل تعكير المزاج، والشعور بالضيق، وعدم القدرة على الاستمتاع بمباهج الحياة، و فقدان الرغبة الجنسية، والثقة بالنفس، والانعزالية وعدم الرغبة في مخالطة الأخرين، كما يعاني المريض من الكثير من الأفكار السلبية، ويمكن ان يكون المرض مصاحب للرغبة في انهاء الحياة.

وأضاف ان الاكتئاب المقاوم للعلاج يعنى خضوع المريض للعلاج لفترتين -تمتد كل منهما من 6 الي 8 اسابيع- باستخدام أنواع مختلفة من مجموعات الأدوية المضادة للاكتئاب، وبالرغم من ذلك تستمرأعراض المرض وهنا يعتبرالمرض مقاوم للعلاج، ويستوجب خطط علاجيه بأدوية حديثة مخصصة لذلك،وبالفعل توفر العقار الجديد " سبراڤاتو" (إسكيتامين) والذي حصل على توصيف دَلالة الانجاز من هيئة الغذاء والدواء الامريكية نظرا لفاعليته الغيرمسبوقة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة حنان الشناوي استاذ الطب النفسي جامعة القاهرة أهمية تسليط الضوء على مرض الاكتئاب والاكتئاب المقاوم للعلاج نظرا لما يعانى منه هؤلاء المرضى من وصمة وتداول العديد من المعلومات المغلوطة، مشيرة الى ان الصحة النفسية امرغاية في الأهمية للشخص وأسرته والمجتمع ككل، لافته الى أن المرض النفسى يعطل الحياة تماما، وقد يصيب الإنسان في مراحل عمريه المختلفة.

وأضافت أن كثير من المرضى النفسيين لا يتمكنوا من الحصول على التشخيص الصحيح في الوقت المناسب، حيث يتأخروا كثيرا في الذهاب الي الطبيب بسبب المعتقدات المغلوطة بان المرض النفسى قد يرجع الي ضعف الايمان وما شابه، ولكن الحقيقة انه مرض مثل السكر والضغط، ويستوجب العلاج حتي يعود الأداء الوظيفى للمخ الى طبيعته.

وحذرت من النظرة المغلوطة لادوية المرض النفسى من كونها تسبب الاعتمادية او انها تسبب الضعف الجنسى، او تغير كيمياء المخ، وأكدت ان ذلك غيرعلمى ويتسبب في زيادة الوصمة حول المرض النفسى ويؤخر شفاء ، لافته إلى أن الأدوية عامل رئيسى في علاج المرض النفسى، مثله كمثل باقي الأمراض.

وتابعت أن الاكتئاب سيصبح السبب الرئيسى للعجز والإعاقة بحلول عام 2030 متجاوزا بأكثر من 6 بالمائة اجمالى العجز نتيجة أسباب أخري، كما أن عدد الوفيات بسبب الاكتئاب اكثر بمرة ونصف من تلك المتصلة بسرطان الثدى، و لذلك يجب زيادة الانفاق على المرض النفسى، خاصة الاكتئاب والعلاجات الحديثة لمواجهة العبء المتزايد للمرض،كما أكدت أن هذا الانفاق يعتبر استثمارا يصب في مصلحة الدول بشريا و اقتصاديا.

كما أشادت بالدور الفعال الذي تلعبه الدولة المصرية والهيئات الصحية في الاهتمام بالأمراض النفسية و توفير العلاجات الحديثة للمواطن المصري.

وأضافت الدكتورة هالة حماد عضو الكلية الملكية للطب النفسى بانجلترا، أن مرض الاكتئاب يزيد من احتمالية اصابة الشخص بمضاعفات اخري مثل زيادة نسبة الاصابة بأمراض القلب بالإضافة الى ان حوالي ١٥٪؜ من الحالات الشديدة قد يؤدي الي الانتحار اذا لم يتم علاجه.

وأوضحت ان معظم حالات الاكتئاب تستجيب للعلاجات التقليدية من مضادات الاكتئاب والعلاجات النفسية، ولكن المشكلة الحقيقية هي ان ٢٠- ٣٠٪؜ من مرضي الاكتئاب لا يستجيبون لتلك العلاجات و يعرف هذا المرض بالاكتئاب المقاوم للعلاج.

ولكن في الاعوام الاخيرة ظهرت علاجات حديثة للتعامل مع هؤلاء المرضي كعقار "سبراڤاتو" الذي يعمل بطريقة متطورة حيث انه ينظم عمل مادة الجلوتامات في المخ وهي أحد اهم الموصلات العصبية التي تساعد المرضي علي التحسن السريع والفعال كما انه يؤخذ عن طريق بخاخة الانف مما يسهل علي المرضي استخدامه بالإضافة الى سرعة امتصاصه و بالتالى سرعة و استمرارية فاعليته .

يذكر أن توافر هذه العلاجات الحديثة وبالأخص "سبراڤاتو" سيعود بفائدة كبيرة علي30٪؜ من المرضي الذين كانوا يحتاجون إلى دخول المستشفى اكثر من مرة، واستخدام جلسات الكهرباء و جلسات تنبيه المخ المغناطيسي، هذا بالاضافة الى تكلفة الاقامة فى المستشفيات و تغيب المريض من العمل (التكلفة الغير مباشرة) ولكن مع العلاجات الحديثة تكون الاستجابة سريعة، وتساعدهم في التغلب على المرض والعودة الي حياتهم الطبيعية فى وقت سريع.

ومن جانبه أكد الدكتور رامز محسن، المدير التنفيذي لشركة جانسن بمصر وشمال شرق إفريقيا والأردن أن رفاهية الشعوب لم تعد تقاس بمقدار الثروات أو النمو الاقتصادي فقط؛ بل أيضًا باهتمامها بتقديم أفضل رعاية صحية لمواطنيها؛ ولا سيما الصحة النفسية، لما لها من تأثير واضح على الإنتاجية علمًا بأن العبء التي تشكله الأمراض النفسية على إنتاجية الفرد وميزانية الدولة عبء جمّ, وأثبت أنها على رأس الأمراض التي تسبب تدهور للحالة الصحية والاقتصادية للمجتمع.

وأضاف أن الاكتئاب من الأمراض التي قد يساء فهمها، وقد يعتقد أنها ليست أمراض ذات وطأة شديدة؛ ولكن العلم الحديث يأكد أن الاكتئاب مرض منتشر وفتاك، يضرب المجتمع في رأس ماله الحقيقي المتمثل في الشباب، وانتاجيته، ويقلل من قدرة المواطن على لعب دور فعّال في ازدهار مجتمعه وتقدمه.

ومن هذا المنطلق اهتمت شركة جانسن على مدار أكثر من ٦٠ عامًا -كشركة رائدة في علاجات الأمراض النفسية- بتقديم علاجات فعالة. كما تحرص شركة جانسن مصرعلى مساندة المرضى ورفع الوعي المجتمعي وإزالة وصمة المرض النفسي, كما قامت جانسن مصر بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسي برعاية حملة "اكسر الاكتئاب" لرفع الوعي بمرض الاكتئاب المقاوم للعلاج ومحاربة الأفكار المغلوطة التي تقلل من شأن المريض النفسي . كما تحرص الشركة علي توفير أحدث العلاجات وأكثرها تطورًا من خلال الاستثمار في البحث العلمي و إتاحة هذه الأدوية للمريض المصري. كما أشاد بجهود الدولة الضخمة لرفع مستوى الرعاية الصحية وأكد أن توجه الحكومة المصرية محمودًا، حيث إنه في الآونة الأخيرة قامت هيئة التأمين الصحي في مصر بتوفير العلاجات الحديثة للأمراض النفسية، مما يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح للحاق بالدول المتقدمة، والحقيقة أنه لم يتم التركيز على 100 مليون صحة بدنية فقط، ولكن أيضًا شملت الصحة النفسية والتي تشكل أساس تقدم الدول.