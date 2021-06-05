شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتابع امتحانات كليات الدراسة ويوزع هدايا على الطلاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية اليوم الأول لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثاني بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، قام الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العمل بلجان الامتحانات بكليات الجامعة بقطاع الدراسة والذى يضم كليات " اللغة العربية - أصول الدين - الشريعة والقانون".

وخلال الجولة الصباحية وقف رئيس الجامعة على ما قامت به كليات الدراسة من عمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع اللجان، حرصا على سلامة الجميع فى ظل جائحة كورونا.

كما وقف رئيس الجامعة على آليات إدارة العملية الامتحانية داخل كل كلية، بما يتناسب وعدد الطلاب، والمواد الدراسية بكل كلية، وتأكد من أماكن توزيع لجان الامتحانات، وجاهزية الكنترولات وأعضائها على مدار اليوم، بجانب تواجد استاذ المادة التى يؤدى الطلاب الامتحان فيها.

وخلال الجولة التى شملت لجان الطلاب الوافدين والمصريين، كما قام بالمرور على لجان ذوى الاحتياجات الخاصة داخل مركز إبصار لرعاية المكفوفين بالجامعة، وقام رئيس الجامعة بتوزيع بعد الهدايا الرمزية على الطلاب، وسط سعادة من الجميع.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من الدكتور عبده إبراهيم عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين، والدكتور عبد الله محى عزب وكيل الكلية.