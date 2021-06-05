شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة والآثار": حملة حماية البيئة البحرية الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الشكر لوزارة البيئة لما تقوم به من جهود لحماية البيئة البحرية، والمحميات الطبيعية، لما يعود بالنفع عن السياحة البيئية فى مصر.

وقال خلال مؤتمر صحفي لإطلاق حملة لحماية البيئة البحرية، بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة، وراندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وعدد من قيادات الوزارتين، إن الحملة تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لحماية البيئة البحرية.

أضاف، أن مصر بها أكثر من 30 محمية طبيعية وهي تمثل عنصر جذب للسياحة، وهو ما تطلب منا التكاتف لحمايتها، مشيرًا إلى أن رفع الوعي السياحي هو أحد الأهداف الاستيراتيجية، للاستمتاع بمقومات مصر الفريدة، ومن أجل استدامة النشاط السياحي.