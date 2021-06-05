شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحضر اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقب جولته التفقدية للمنطقة الاقتصادية وميناء السخنة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مشروع محطة "سونكر" للصب السائل، التي تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة وتقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 450 مليون دولار.

وفي مستهل جولته بموقع المشروع، أكد رئيس الوزراء على دعم الدولة الكامل لجهود تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية؛ وذلك لاستدامة توفير وتأمين احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من الوقود الذي يعد المحرك الرئيس لتنفيذ خطط الدولة التنموية، مشيراً إلى أن ميناء العين السخنة يعد من أهم الموانئ الاستراتيجية لمصر على ساحل البحر الاحمر لاستقبال وتداول وتخزين المنتجات البترولية.

من جانبه، أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع "سونكر" يعد إضافة مهمة وحيوية للبنية الأساسية لمنظومة نقل وتداول المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن محطة "سونكر" تمثل ثمرة تعاون واستثمار ناجح بين الدولة، ممثلة في قطاع البترول، ووزارة المالية والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والقطاع الخاص ممثل في شركة "أميرال"، وأنها مقامة وفق أحدث التقنيات لتحقيق الكفاءة في التشغيل والحفاظ على الأمن والسلامة، مضيفا أن تنفيذ أعمال المشروع بالكامل تم بواسطة شركة "بتروجيت"، وهي إحدى أذرع قطاع البترول الرئيسة في تنفيذ المشروعات الكبرى، سواء البترولية أو القومية.