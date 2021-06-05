شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 43 درجة.. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 5 يونيو 2021 إلى الخميس 10 يونيو 2021، حيث يشهد انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
- السبت 5 يونيو :
القاهرة والوجه البحرى 32 درجة
السواحل الشمالية 27 درجة
جنوب سيناء 35 درجة
شمال الصعيد 33 درجة
جنوب الصعيد 39 درجة
- الأحد 6 يونيو :
القاهرة والوجه البحرى 31 درجة
السواحل الشمالية 26 درجة
جنوب سيناء 35 درجة
شمال الصعيد 32 درجة
جنوب الصعيد 38 درجة
- الإثنين 7 يونيو :
القاهرة والوجه البحرى 32 درجة
السواحل الشمالية 26 درجة
جنوب سيناء 35 درجة
شمال الصعيد 33 درجة
جنوب الصعيد 39 درجة
- الثلاثاء 8 يونيو :
القاهرة والوجه البحرى 33 درجة
السواحل الشمالية 26 درجة
جنوب سيناء 35 درجة
شمال الصعيد 34 درجة
جنوب الصعيد 39 درجة
- الأربعاء 9 يونيو :
القاهرة والوجه البحرى 35 درجة
السواحل الشمالية 28 درجة
جنوب سيناء 41 درجة
شمال الصعيد 37 درجة
جنوب الصعيد 41 درجة
- الخميس 10 يونيو :
القاهرة والوجه البحرى 36 درجة
السواحل الشمالية 28 درجة
جنوب سيناء 42 درجة
شمال الصعيد 39 درجة
جنوب الصعيد 43 درجة