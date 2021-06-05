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تصل 43 درجة.. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الخميس

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 5 يونيو 2021 إلى الخميس 10 يونيو 2021،  حيث يشهد انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة  جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

 

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل،  على كافة محافظات الجمهورية ، كما يلى : 

 

- السبت 5 يونيو : 

 

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة 

 

السواحل الشمالية 27 درجة 

 

جنوب سيناء 35 درجة

 

 شمال الصعيد 33 درجة 

 

جنوب الصعيد 39 درجة

 

 

- الأحد 6 يونيو : 

 

القاهرة والوجه البحرى 31 درجة 

 

السواحل الشمالية 26 درجة 

 

جنوب سيناء 35 درجة

 

 شمال الصعيد 32 درجة 

 

جنوب الصعيد 38 درجة

 

- الإثنين 7 يونيو : 

 

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة 

 

السواحل الشمالية 26 درجة 

 

جنوب سيناء 35 درجة

 

 شمال الصعيد 33 درجة 

 

جنوب الصعيد 39 درجة

 

 

- الثلاثاء 8 يونيو : 

 

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة 

 

السواحل الشمالية 26 درجة 

 

جنوب سيناء 35 درجة

 

 شمال الصعيد 34 درجة 

 

جنوب الصعيد 39 درجة

 

- الأربعاء 9 يونيو : 

 

القاهرة والوجه البحرى 35 درجة 

 

السواحل الشمالية 28 درجة 

 

جنوب سيناء 41 درجة

 

 شمال الصعيد 37 درجة 

 

جنوب الصعيد 41 درجة

 

 

- الخميس 10 يونيو : 

 

القاهرة والوجه البحرى 36 درجة 

 

السواحل الشمالية 28 درجة 

 

جنوب سيناء 42 درجة

 

 شمال الصعيد 39 درجة 

 

جنوب الصعيد 43 درجة

 

 

 

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