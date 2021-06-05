شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 43 درجة.. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 5 يونيو 2021 إلى الخميس 10 يونيو 2021، حيث يشهد انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل، على كافة محافظات الجمهورية ، كما يلى :

- السبت 5 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 27 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 33 درجة

جنوب الصعيد 39 درجة

- الأحد 6 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 31 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 32 درجة

جنوب الصعيد 38 درجة

- الإثنين 7 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 32 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 33 درجة

جنوب الصعيد 39 درجة

- الثلاثاء 8 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 26 درجة

جنوب سيناء 35 درجة

شمال الصعيد 34 درجة

جنوب الصعيد 39 درجة

- الأربعاء 9 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 35 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 41 درجة

شمال الصعيد 37 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- الخميس 10 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 36 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 42 درجة

شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 43 درجة