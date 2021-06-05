شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا احتيال وكسب غير مشروع بقيمة 7.8 مليار جنيه فى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق.

واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 2337 متهما وبحوزتهم 113 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 48قطعة سلاح أبيض و129 قضية إتجار بالمواد المخدرة، كما تم تنفيذ 23653 حكما قضائيا متنوعا، ضبط 2016 قضية متنوعة، وضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا عدد 7 متهمين، ارتكبوا ع12 حادثا، وضبط وفحص 9634 عنصر إجرامى.

وأثمرت الجهود خلال شهر، فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ضبط عدد 1453 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط – الجيزة- الدقهلية – الغربية–السويس– كفر الشيخ– المنيا - الشرقية – القليوبية - سوهاج– البحر الأحمر - الأقصر – المنوفية – قنا – دمياط – بورسعيد – أسوان – الإسماعيلية - البحيرة بإجمالى مضبوطات 861 قطعة سلاح نارى أبرزها رشاش – 125 بندقية آلية – 126بندقية خرطوش - بندقية رصاص– 22مسدس – 586 فرد محلى وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات كبيرة من المواد المخدرة وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " قتل عمد – مخدرات - سرقة – سلاح.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية فى ضبـط عدد 3805 قطع سلاح نارى بحوزة 3199 متهما، أبرزهم جرينوف - رشاش – 317 بندقية آلية – 534 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 209مسدس – 2743 فرد محلى – 8717 طلقة مختلفة الأعيرة – 430 خزينة – 5487 قطعة سلاح أبيض، وضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم 5 مسدس – 12 فرد محلى 55 خزينة - أجزاء وأدوات التصنيع، وضبط 31 تشكيلا عصابيا، ضموا 82 متهما، إرتكبوا 157 حادث، وضبط 609 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم 3 بنادق آلية – 4 بنادق "غير مششخنة" – 10 مسدسات – 156 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 431 سلاح أبيض.

وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 2023672 حكما قضائيا متنوعا بينها 8228 حكم جناية من بينها 11 حكم بالإعدام – 314 حكم بالسجن المؤبد، و614058 حكم جزئى، و122373 حكم مستأنف، و988173 حكم غرامة، و290840 حكم مخالفة.

وأسفرت جهود مكافحة المخدرات عن ضبط 5065 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 5345 متهم، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 644,646 كيلو جرام، و47 شجيرة من ذات المخدر، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 473,029 كيلو جرام.كمية من مخدر الهيروين وزنت 101,871 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 2,317 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 49,968 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 10,017 كيلو جرام، وكمية من مخدر شابو وزنت 30,329 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 16,492 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 7,406 كيلو جرام، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت 2,217 كيلو جرام، وضبط 123667قرص مخدر.

أثمرت الجهود فى مجال ضبط القضايا النوعية، عن إعادة 50 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 299 قضية أحداث، وضبط 14634 قضية مرافق عامة، وكشف غموض 261 حادث خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة بإجمالى 374 متهما.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط قضايا المصنفات من ضبط 1519 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بينها 989 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات 137 وحدة أبرزها "أجهزة حاسب إلى – أجهزة ريسيفر – لانات – وحدات معالجة – كارت فك شفرة"، وكذا 530 قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 470 "كتابا تعليميا وعدد من المكتبات والمطابع تعمل بدون ترخيص".

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 714201 مخالفة مرورية متنوعة، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على المرور على عدد 1132 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1335 من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية 18 منهم، وفحص 1320 مركبة تبين مخالفة 126 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 14868 من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد 831 سائقا منهم.

وتمكنت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك من ضبط 117 قضية بإجمالى 131 متهما، بمضبوطات وزنت 10 أطنان و824 كيلو جرام.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادى حملات مكبرة، حيث شنت شرطة التموين حملة رقابية نجحت فى ضبط 39162 قضية تموينية متنوعة بينها ضبط 802 قضية أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 22161 أسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم 2991735جنيها، وضبط 68 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1382960 لتر، وضبط 230 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 2508٫719 طن – 18531 عبوة – 2790 قطعة سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 64 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت 8٫86 طن – 191عبوة – 10790قطعة سلع مُدعمة متنوعة.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 300863 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 220,907,575 جنيه.

ونجحت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة فى ضبط 5559 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 760 قضية ضرائب عامة، 475 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 207 قضية فى مجال الجمارك، 58 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 906 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، 1010 قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط 36 قضية فى مجالات "إتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركى – تعامل فى النقد الأجنبى – تسوق شبكى"، 19 قضية فى مجالات "اختلاس المال العام والاستيلاء عليه والإضرار به "، 13 قضية "بطاقات إئتمان - إحتيال مصرفى - غسل أموال - كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت 7833343276 جنيها.

وأسفرت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا عن ضبط 29146 قضية تموينية متنوعة، وغلق 58561 محلا مخالفا لقرار الغلق، وضبط 12413 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 127213 أرجيلة، وضبط عدد 458982 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 457431 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1551 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.