شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء يتابع عددا من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





الرئيس السيسى يستقبل الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

رئيس الوزراء يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويتفقد عددا من المشروعات

يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتفقد عددا من المشروعات، يرافقه عدد من الوزراء.





رئيس الوزراء يتفقد ميناء العين السخنة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ميناء العين السخنة فى إطار جولته الموسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، و أعمال البنية التحتية والمرافق.





أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يبلغ 811 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاع بحوالي 5 جنيهات في مصر، وذلك بسبب ارتفاع سعر الذهب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، حيث أغلق السوق العالمي للذهب على ارتفاع حوالي 20 دولارا، إذ صعدت الأونصة من 1870 إلى 1890 دولارا.





التموين تنفى تدشين صفحة جديدة على "فيس بوك" لإضافة المواليد الجدد

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تدشين وزارة التموين صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بدعوى تقديم خدمة إضافة المواليد الجدد للمواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية.





رئيس الوزراء يتفقد محطة الصرف الصناعى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

زار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، محطة الصرف الصناعى فى إطار جولته الموسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، و أعمال البنية التحتية والمرافق.





شركة مصر سيناء: الأطقم الهندسية فى غزة تعمل على تهيئة المجال لإعادة الاعمار

أرسلت شركة مصر سيناء، اليوم، معدات وأطقم هندسية وفنية لقطاع غزة للمساعدة فى إزالة أثار الأنقاض والبدء فى العمل فى إعادة إعمار غزة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





اضطراب بالملاحة ورياح وأتربة.. تعرف على خريطة الطقس حتى الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 5 يونيو 2021 إلى الخميس 10 يونيو 2021، حيث تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





7 مليارات جنيه زيادة بالاستثمارات..اعرف موازنة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

اعتمدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع موازنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2021/2022، وفيما يلي تعرض ”الخليج 365”، أهم الأرقام التي وردت في موازنة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وهي كالتالي:





الإسكان: بدء تنفيذ أول طريق بـ"سفنكس الجديدة" لربط إسكندرية الصحراوى بالدائرى

رئيس جهاز "سفنكس الجديدة": طرح تنفيذ مجمع شرطة ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وسوق تجارية لتلبية احتياجات المدينة





رئيس الوزراء يضع حجر أساس إنشاء شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، منذ قليل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتفقد عددا من المشروعات، يرافقه عدد من الوزراء، ووضع حجر أساس مشروع إنشاء شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات.





المالية: بدء الإجراءات التنفيذية لمد مظلة «إحلال المركبات» إلى الميكروباص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، فقد تم بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لمد مظلة هذه المبادرة لتشمل سيارات الميكروباص التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك فى إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وحرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير امتلاكهم لسيارات جديدة متطورة ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بحوافز وتسهيلات إئتمانية غير مسبوقة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها.





الحكومة: الاستجابة لـ 584 استغاثة طبية خلال شهر مايو الماضى

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، تضمن رصدا لمجهودات اللجنة خلال شهر مايو الماضي.





انطلاق الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية وسط إجراءات احترازية

انطلقت صباح اليوم السبت، الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية وسط إجراءات صحية ووقائية على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 17/6/2021، وتبدأ الاختبارات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19/6/2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 1/7/2021.





انخفاض درجات الحرارة اليوم واضطراب بالملاحة البحرية والعظمى بالقاهرة 32

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت انخفاضا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





أجهزة تخاطب للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بقطاع الأحوال المدنية

تولى وزارة الداخلية اهتمامًا خاصًا بملف "الأمن الإنساني" بناء على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث أتاح قطاع الأحوال المدنية أجهزة للتخاطب للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل مهامهم فى مقارها وسرعة استخراج الأوراق الثبوتية الخاصة بهم.





رئيس الوزراء يتفقد مستودعات تخزين المواد البترولية بالمنطقة الاقتصادية للقناة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مستودعات تخزين المواد البترولية فى إطار جولته الموسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، وأعمال البنية التحتية والمرافق.





محمد هاني خارج حسابات الأهلي في مباراتي الترجي بنصف نهائي أفريقيا

تضاءلت حظوظ محمد هاني ظهير أيمن فريق الأهلي في المشاركة أمام الترجي التونسى يوم 26 يونيو الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لعدم اكتمال تعافيه من إصابته الأخيرة في العضلة الأمامية.