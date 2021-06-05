طريقة وحيدة.. ما شروط بيع الشقق بعد الحصول على قرض التمويل العقاري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يلجأ بعض المواطنين الذين حصلوا على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري، سواء كانت تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي أو القطاع الخاص، إلى بيعها بعد الحصول عليها، وذلك لتحقيق مكسب مالي.

ويتساءل العديد من المواطنين عن كيفية بيع شقق التمويل العقاري بشكل قانوني، وبعد أي مدة، وهل يتم سداد أي مبالغ مالية أم لا؟.

وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي والذي نص على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، لكن بعد 7 سنوات لا بد من أن يخطر الحاجز الوزارة بعملية البيع، ولا بد من سداد باقي ثمن القرض بالكامل، وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه سواء دعم الفائدة من البنك المركزي، أو دعم الصندوق الذي يتم بشكل مباشر للمواطنين والذي كان في بداية المشرع 25 ألف جنيه، ثم ارتفع لـ60 ألف جنيه، بخلاف دعم ثمن الأرض والمرافق.

ووفقا للقانون أيضًا تتم معاقبة من يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى رد الوحدة السكنية.

أما في حالة المشروعات الآخر ووفقا لمبادرة التمويل العقاري، يرد العميل مبلغ الدعم في سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العاند) منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع أو السداد المعجل بالكامل خلال أول 7 سنوات من عمر القرض.

ثم يرد البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري مبلغ الدعم البنك المركزي، ولا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.

ويتم رد 100% من قيمة الدعم خلال أول 7 سنوات، ثم تقل تدريجيا بعد ذلك، حيث تكون 90% في السنة الثامنة، وتنحفض تدريجيا حتى تصل لـ10% في السنة الـ16 من القرض، ثم 0% على باقي المدة.

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