وظائف وهمية.. ضبط صاحب كيان تدريبي بزعم توفير فرص عمل في عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب كيان تدريبي بزعم توفير وظائف في الشركات وجهات حكومية بمنطقة عابدين على خلاف الحقيقة للنصب والاحتيال على المواطنين.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية؛ بإنشاء كيان وهمى للتدريب والتوظيف كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين مستغلاً رغبتهم في الحصول على وظائف، وحتى يتمكن من الإيقاع بضحاياه قام بالإعلان عن منح دورات تدريبية على المواقع الإلكترونية على شبكة "الإنترنت " تؤهل الحاصلين عليها للتعيين بوظائف مختلفة بالعديد من الشركات طالباً منهم مبالغ مالية مقابل الحصول على الدورات التدريبية وترشيحهم للالتحاق بالوظائف المزعومة ، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة وبحوزته (عدد كبير من الشهادات بأسماء مختلفة منسوب صدورها للكيان الوهمي المشار إليه تفيد حصول أصحابها على دورات تدريبية في مجالات مختلفة - 2 أكلاشيه تقرأ بصمتهما باسم الكيان الوهمي أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية يتم استخدامهما في مهر شهادات التدريب التي يمنحها لعملائه- عدد من إيصال استلام نقدية من ضحاياه - مجموعة من المستندات الخاصة بضحاياه للالتحاق بالكيان الوهمي)، و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.