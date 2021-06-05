ضبط 57 طن مستلزمات إنتاج مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

صادرت مباحث التموين، 57 طن مستلزمات إنتاج مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية قبل إعادة تدويرها في الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص "لمستحضرات التجميل، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية؛ بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتخزين كميات كبيرة من مستلزمات إنتاج مستحضرات التجميل منتهية تاريخ الصلاحية بقصد إعادة تدويرها واستخدامها في عملية تصنيع مستحضرات التجميل وطرح منتجاته للبيع بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بالمخزن اعلى (57٫337 طن من مستلزمات إنتاج مستحضرات التجميل بدون فواتير أو مستندات ومنتهية تاريخ الصلاحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.