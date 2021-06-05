حملات الأمن العام تلاحق 16 بلطجيًا و49 من حائزي الأسلحة النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 49 قطعة سلاح ناري و146 قضية مخدرات وتنفيذ 52642 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية .

وأثمرت الجهود عن ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 7 متهمين، ارتكبوا 44 حادث سرقة متنوعة، القائمين بأعمال البلطجة، وضبط 16 متهمًا، و415 دراجة نارية مخالفة، و 26938 مخالفة مرورية متنوعة بالإضافة إلى فحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .