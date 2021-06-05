استجابة فورية.. أمن القاهرة يقدم المساعدة لسيدة مريضة بمنزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

في استجابة فورية لاستغاثة إحدى المواطنات، قام أمن القاهرة بتقديم المساعدة لسيدة مريضة تقيم بمفردها بالشقة.

كانت شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا متضمناً استغاثة من إحدى السيدات بالمعاش) أفادت بأنها تقيم بمفردها بالشقة محل البلاغ، وتعاني من أمراض مزمنة، ولا تستطيع الحركة وتحتاج إلى المساعدة.

على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم التقابل مع المُبلغة وتقديم الرعاية لها والأدوية التي تحتاجها وجاري متابعة حالتها الصحية وتقديم كافة أوجه المساعدة اللازمة.

وقد لاقي سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء المواطنة وتقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.