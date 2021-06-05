بعد 3 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في القاهرة.

البداية أثناء تلقي قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي من داخل الشقة سكنها.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (عاطليّن – لهما معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك".

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن، واعترفا بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط (عدد 2 هاتف محمول المُستولى عليهما في إحدى الوقائع - مبالغ مالية) لدى عميليهما "سيئ النية ( شخصين ،من أصحاب محال الهواتف المحمولة) ، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.