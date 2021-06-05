"أمن القاهرة" ينهي خصومة بين عائلتين بالصلح في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة البساتين، بالتنسيق وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر، وقد لاقى ذلك استحسانا وقبولاً، وتركت مردوداً إيجابياً وأثراً طيباً في نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التي تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال إنهاء الخصومات.