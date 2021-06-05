الفيس بوك يقود الأمن لضبط مزرعة لبيع عدد من الحيوانات والطيور البرية مهددة بالانقراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بالترويح لبيع عدد من الحيوانات والطيور البرية.

رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع عدد من الطيور والحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض بمحافظة الإسكندرية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من تحديد الشخص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وأنه يتخذ من سطح العقار محل سكنه بدائرة القسم، مكاناً للاحتفاظ بتلك الحيوانات وتربيتها وتحصله عليها بطرق غير شرعية بقصد الإتجار فيها بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مديرية أمن الإسكندرية والجهات المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وعُثر بحوزته على ( 2 ببغاء زنجبارى – عدد 21 قرد "مونا ") يعدوا من الحيوانات والطيور البرية النادرة والمهددة بالانقراض والمحظور حيازتهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.