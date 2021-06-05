شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من مدارس العريش ورفح، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، وتوفير كافة احتياجات الطلاب باللجان لتيسير أدائهم الامتحانات، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد المحافظ علي إنتظام اللجان في مختلف مدارس المحافظة، وأن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ، وأن الأسئلة من المناهج الدراسية التي تم دراستها ،ما يبشر بالخير فى تحقيق نتائج طيبة.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة تطهير لجان الامتحانات أولا بأول حفاظًا على الطلاب وكافة العاملين باللجان من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وباقي العاملين فى محيط اللجنة.

وأشار المحافظ إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية تجرى اعتبارا من اليوم السبت ولمدة 6 أيام متتالية حسب الجدول المعلن ، ويؤديها عدد 8801 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على عدد 589 لجنة في عدد 85 مدرسة على مستوى إدارات المحافظة التعليمية.

لفت المحافظ إلي تخصيص عدد 5 مدارس في مدينة العريش لأداء طلبة وطالبات مدارس رفح الامتحانات بها ، مشيرًا إلي أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بإدارة رفح التعليمية يبلغ 724 طالبًا وطالبة.

من جانبه، أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية، لمتابعة سير وانتظام لجان الامتحانات وحل أي مشكلات.

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الاعدادية

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الاعدادية

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الاعدادية

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الاعدادية

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الاعدادية

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الاعدادية

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الاعدادية

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الاعدادية