شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 للاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات والوقوف علي مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير الادارة التعليمية بشبين الكوم .

تابع محافظ المنوفية لجان الامتحانات بمدرسة المساعي المشكورة الإعدادية الجديدة بنات وتضم 14 لجنة بإجمالي 252 طالبة ومدرستي السادات الإعدادية وتضم 20 لجنة بـعدد 386 طالب والسيدة خديجة الإعدادية بنات بعدد 15 لجنة و309 طالب بالبتانون، واطمئن المحافظ على سير الامتحانات وكذا الإطمئنان من على الطلاب على مستوى الإمتحان والوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوافر مواد التعقيم لتفادي الإصابة بفيروس كورونا ومشدداً على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات لضمان استقرار عملية أداء الامتحانات ، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، هذا ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه قد انطلقت اليوم السبت 5 يونيو أولى أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بنطاق المحافظة وتستمر حتى الخميس المقبل 10 يونيو 2021 بإجمالي 387 لجنة بعدد طلاب 73 ألف و290 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية، مؤكداً على متابعة سير الامتحانات من خلال تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمديرية وربطها بالمدارس للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات .