شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: 30% فقط من الآثار المصرية تم اكتشافها حتى الآن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الشهير، إن 30% من الآثار المصرية تم اكتشافها فقط حتى الآن

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صباح البلد» في انطلاقته الجديدة على قناة صدى البلد اليوم السبت، أن مصر الحديثة تم بناءها فوق مصر القديمة، موضحا أنه في حال الحفر في منطقة عين شمس سيتم العثور على آثار.

وكشف الدكتور زاهي حواس، أن هناك طابور خامس يشيع أن هناك مقابر وهناك اكتشافات بتم وهي إشاعات من بعض «الفهلوية»، موضحا أنه يجد أحد الأشخاص يتصل بيه ويريد إخباره موضوع مهم وعندما يحضر إليه يعرض عليه فيديوهات بها آثار وحينها يخبره بأنها آثار مقلدة وليست حقيقة.

وأشار الدكتور زاهي حواس إلى أنه من القليل جدا العثور على مقبرة بها آثار ذهبية فالذهب تم سرقته في العصور الفرعونية قائلا : «كان أي ملك بيدفن في وادي الملوك بتكون الحراميه واقفين».