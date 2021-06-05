شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس فريق المهندسين المصري الفائز بجائزة اليونسكو لإعادة إعمار مجمع مساجد النورى بالعراق (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الإسكندرية، برئاسة عبدالعزيز قنصوه، رئيس الجامعة، السبت وفاة الدكتور صلاح هريدى، الأستاذ بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، ورئيس فريق المهندسين المصري، الفائز مؤخراً بجائزة اليونسكو العالمية لإعادة بناء مجمع مسجد النوري بالموصل في العراق وذلك قبل بدء تنفيذ المشروع فعلياً.

ونعت الجامعة في بيان لها، الراحل وهو إبن الدكتورة فاطمة العرارجى الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة، وزوج دكتورة مروة محفوظ الأستاذ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة.

وكان الراحل الدكتور صلاح هريدي، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة في جامعة الإسكندرية، رئيس الفريق الفائز في المسابقة المعمارية الدولية لإعادة إعمار مجمع جامع النوري في الموصل بالعراق، أدلى بتصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، قبل وفاته وعقب إعلان النتيجة، لنشر تفاصيل المشروع المزمع تنفيذه لإحياء الجامع الأثرى والذى دمرته قوات تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش»، أثناء انسحابها من الموصل.

وكان قد صرح بأن هذه النوعية من الأعمال تحتاج عناية أثناء التنفيذ خاصة وأن ترميم وتدعيم المبانى القديمة تخضع لأساليب هندسية وفنية خاصة تستغرق بعض الوقت للحفاظ عليها واعادتها كما كانت باعتبارها اثر، وأن القصة ليست مجرد إحياء المسجد الأثري ومنارته الشهيرة المعروفة بالحدباء ولم يتبقي سوي قبته المتضررة وصف اعمدة ولكن المسابقة تضمنت اضافة قطعة أرض مجاورة للمسجد ليصبح مجمع ديني تعليمي ثقافي ذو دور مجتمعي.

كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، أعلنت تفاصيل مشروع إعادة إعمار مجمع مسجد النوري التاريخي في مدينة الموصل العراقية والذي فاز بتصميمه فريق مصري من جامعة الإسكندرية برئاسة الراحل الدكتور صلاح هريدى استاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة، على رأس ثمانية مهندسين معماريين مصريين لفوزهم بالمسابقة الدولية لإعادة بناء المجمع، وهو أحد العناصر الرئيسية في مشروع اليونسكو الطموح «إحياء روح الموصل» الرامي إلى إعادة تأهيل المدينة القديمة.

وذكرت المنظمة على حسابها الرسمى، أنه اختير المشروع الرابح الذي يُدعى «حوار الأروقة» من بين 123 تصميماً، وقدمه فريق مؤلف من أربعة شركاء ويترأس الفريق صلاح الدين سمير هريدي، ويشارك فيه كل من خالد فريد الديب وشريف فرج إبراهيم وطارق على محمد، ومن أربعة مصممين معماريين وهم نهى منصور ريان وهاجر عبدالغني جاد ومحمود سعد جمال ويسرا محمد البحة.

وتحدثت المنظمة عن الفريق الفائز بقولها، أن الفائزون بالجائزة هم من المعماريين المخضرمين ولديهم سجل حافل بالأعمال في مجال إعادة تأهيل التراث والتخطيط الحضري والعمارة الملائمة للمناخ، ويعدون تصميماً أكثر تفصيلاً لمشروع إعادة بناء مجمع جامع النوري، المزمع استهلاله في أواخر خريف عام 2021.