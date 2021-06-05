شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير امتحانات نهاية العام بكلية التكنولوجيا والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال إمتحانات نهاية العام الدراسي الثاني 2020/2021، بكلية التكنولوجيا والتنمية، وكان في استقباله الدكتور عماد قمحاوي عميد الكلية، يرافقه الدكتور خالد محروس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبهجت أباظة مدير عام الكلية.

اطمأن نائب رئيس الجامعة على سير الإمتحانات بالكلية، خلال تفقده لجان الإمتحانات المختلفة، حيث يؤدي طلاب المستوي الثاني والرابع شعبة العلوم الزراعية الامتحان.

أشاد نائب رئيس جامعة الزقازيق بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها إدارة الكلية من خلال التشديد على ارتداء الكمامات داخل اللجان، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء أدائهم للامتحان.