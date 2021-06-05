شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ أول طريق بـ«سفنكس الجديدة» لربط إسكندرية الصحراوي بـ«الدائري الإقليمي» ومحور روض الفرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم البدء في تنفيذ أول طريق بطول ١٦ كم، بمدينة سفنكس الجديدة، لربط طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي مع الطريق الدائري الإقليمي مروراً بمحور روض الفرج/الضبعة، موضحاً أن الطريق ٣ حارات مرورية في كل اتجاه، بجانب حارة خدمة، كما أنه يعتبر أحد الشرايين التي ستربط مشروع مستقبل مصر الزراعي بالطرق الإقليمية داخل نطاق مشروع الدلتا الجديدة.

وأشار المهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، إلى أنه تم التنسيق مع القطاعات المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح باكورة من المشروعات الخدمية للمدينة لخدمة القاطنين والمترددين عليها، وهي عبارة عن مجمع شرطة سفنكس ويشتمل على خدمات (قسم شرطة- سجل مدني – جوازات- حماية مدنية- مرور)، وذلك في إطار اهتمام جهاز المدينة بتوفير الخدمات وإنهاء الإجراءات الإدارية للمواطنين.

وأضاف المهندس خالد سرور، أنه تمت الموافقة الفنية على تنفيذ وحدة صحية وسوق تجارية ومدرسة تعليم أساسي لتلبية الاحتياجات اليومية، كما تم الاتفاق مع إحدى شركات النقل الداخلي لدراسة توفير وسائل انتقال جيدة، تبدأ مع موسم الدراسة القادم لخدمة الأهالي وأبنائهم، لسهولة الانتقال إلى مناطق أكتوبر والجيزة وغيرهما.

ونوه المهندس خالد سرور، عن أنه تم استعراض آليات التعامل لتوفيق الأوضاع لحائزي الأراضي الواقعة ضمن كردون المدينة فيما يتعلق بتحويل النشاط من زراعي لسكني، وكيفية تحصيل مستحقات الدولة وتوصيل المرافق، ومتوقع الإعلان عن طرق التعامل قريبا، وذلك بعد انتهاء اللجان المختصة بالهيئة من أعمال التسعير، وفي ضوء اعتماد المخطط العام للمدينة ورؤية الاستشاري في الاشتراطات البنائية.

وأضاف: تم اعتماد أول قرار وزاري بالمدينة لإقامة تجمع عمراني، والذي يعد بمثابة بداية للتجمعات العمرانية المستهدف تنميتها وتشغيلها بمدينة سفنكس الجديدة.