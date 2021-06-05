شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية لسهولة امتحان الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة الإنجليزية في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021، وأكد الطلاب على أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وأن الأسئلة كانت مباشرة دون أي تعقيدات، وظهرت علامات السعادة والرضا والارتياح بين الطلاب عقب أدائهم الامتحانات، ولم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الامتحان، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بالمدارس.

وقال رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن عدد الطلاب المتقدمين لخوض إمتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 118 ألفا و118 طالب وطالبة، مقسمين إلى 115 ألفا و77 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة 2965 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و66 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للصم و10 طلاب بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين وذلك أمام 731 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وأوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن غرفة العمليات بديوان المديرية لم تتلقى أية شكاوي خاصة بالامتحانات، وأن الطلاب أدوا الامتحانات بسهولة ويسر ودون شكاوي.