شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة ومركز قليوب الاحد لمدة 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية عن قطع المياه عن مدينة ومركز قليوب غدا الأحد الموافق 6/6/2021 من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الرابعة عصرا، وذلك لتنفيذ اعمال ربط المرحلة الثانية لمحطة مياه كوم اشفين المرشحة.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وكان الخط الساخن 125 بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية استقبل على مدار 24 ساعة، خلال النصف الاول من عام 2021 عدد ٦٩٧٥ شكوى تخص المياه «ضعف وانقطاع وتسريب ومحابس»، بالإضافة إلى ٥٤٣٦ شكوى تخص الصرف الصحى «طفوحات وتسريبات» و٢٣٣ شكوى تخص جودة المياه و٢٠ شكوى في مجال المشروعات و٣٣٦ شكوى تخص أنظمة المحاسبة والدفع.

وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة في القليوبية انه يتم استقبال الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 أو عبر الواتس أب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول 125 والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ونجاح التعامل مع هذه الشكاوى بأقصى سرعة ممكنة وتوجيهها للمختصين لحلها وتوضيح شتى الاستفسارات للعملاء.