شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأعمال الجاري تنفيذها بمحور شركات البترول بشبرا الخيمة.

وقال بيان صحفي السبت، إنه جاري أعمال الرصف للطبقة النهائية بالطرق الرئيسية بمسطرد، بالإضافة إلى متابعة استكمال أعمال تركيب الانترلوك على طول مسار المشروع، حيث جاري العمل بعدد ٣ قطاعات مختلفه بطول ٢ كم.

وتفقد تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا بطول 1.2 كيلو بتكلفة 6 ملايين لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري، وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.

وأكد المحافظ، أنه بعد الانتهاء من أعمال الرصف، سيساهم الطريق في الحد من الكثافات المرورية بالطريق الرئيسي وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.

جاءت الجولة بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير طريق شركات البترول بمسطرد

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير طريق شركات البترول بمسطرد