شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تكشف أسباب حادث قطار أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان، اليوم السبت، تفاصيل حادث قطار أسوان.

وقالت هيئة السكة الحديد إنه أثناء ضم الجرار رقم 3984 على القطار رقم 1024 ركاب أسوان- السد العالي المعطل جراره ما بين محطتي الصداقة والسد العالي، خرج البوجي الخلفي للعربة الأخيرة رقم 114197 عن السكة نتيجة اصطدام الجرار بها أثناء الضم، وعلى الفور تم الدفع بأوناش السكة الحديد إلى الموقع، ورفع آثار الحادث في تمام الساعة 10.40 دقيقة صباح اليوم.

وأشار بيان السكة الحديد إلى انتظام حركة القطارات بخط القاهرة- السد العالي وجميع خطوط شبكة السكة الحديد على مستوى الجمهورية.

وقد قامت الهيئة بإيقاف قائد الجرار ومساعده عن العمل، وتحويلهما إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها.