شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات حادث تصادم جرار إمداد بقطار ركاب في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد إصابات حادث تصادم جرار إمداد بقطار ركاب في أسوان إلى 5 أشخاص.

وكانت المنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان قد تلقت إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين جرار قطار إمداد وقطار ركاب في المنطقة الواقعة بين محطتي الصداقة القديمة والسد العالي.

وانتقلت قيادات السكة الحديد وقيادات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء عملية إمداد قطار الركاب أسوان- السد العالي، الذي تعطل بنحو 2 كيلو قبل وصوله إلى محطة السد العالي، بجرار إمداد إضافى، تصادم الجرار بإحدى عربات القطار من الخلف المعطل، ما تسبب في تحطم عربة المؤخرة بقطار السد العالي وإصابة 5، هم 4 ركاب، وسائق الجرار، والذي أصيب في الوجه والساق، وتم نقلهم إلى مستشفي أسوان الجامعي لتلقي العلاج، والمصابون هم: نجار محمد على، 37 عامًا، وناصر سيد أحمد، 51 عامًا، وأحمد محمود محمد، 59 عامًا، وأحمد قناوي جامع، 60 عامًا، وعبدالسلام مخيمر، سائق جرار القطار، وجارٍ رفع العربة وإعادة تسيير حركة القطارات بين السد العالي ومحطة أسوان.

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