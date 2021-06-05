شكرا لقرائتكم خبر عن تزاحم على مكتب الخارجية للحصول علي شهادة لقاح كورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مكتب التصديقات والخدمات القنصلية في المنيا، تزاحم مئات المواطنين المسافرين للعمل بالخارج، وذلك للتصديق على شهادة التحصين، والوقاية من فيروس كورونا المستجد، مما دفع الأجهزة الأمنية، من التدخل لتنظيم سير العمل، والتباعد خلال فترة التقدم .

وقال محمد شريف، واحمد فضل الله، التزاحم بسبب إقبال المواطنين المسافرين للخارج، لاعتماد وتوثيق شهادة الوقاية والتحصين، من وباء كورونا، حيث يتزاحم مئات المواطنين يوميا، أمام المكتب، مما دفع المسئولين من التدخل لتنظيم المترددين من حيث التباعد وارتداء الكمامات .

من جانبه صرح مسؤول بالمكتب، ان عملية التزاحم حدث مؤخرا في أعقاب طلب الدول من المسافرين ضرورة التحصين من وباء كورونا المستجد، قبل دخول البلاد، حيث يقوم المسافر بالحصول على لقاح كورونا من خلال مكاتب الصحة، ثم يحصل على شهادة بالحصول على اللقاح، معتمدة من مديرية الصحة، وديوان عام المحافظة، والحضور لمقر المكتب للاعتماد، ونظرا للتزاحم يتم تجميع الشهادات واعتمادها وتسليمها للمواطنين بعد ساعات قليلة. مناشدا المترددين بمراعاة التباعد وارتداء الكمامات.