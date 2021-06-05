شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت صباح اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة الغربية، حيث أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع المدارس جاهزة تماماً لاستقبال طلابها لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية)، والتي ستبدأ اليوم السبت وتستمر لمدة ستة أيام، حيث تختتم الامتحانات يوم الخميس العاشر من يونيو، حيث يؤدي ما يقارب من 87962 طالب بالإعدادية العامة والمهنية الامتحانات.

وقال وكيل الوزارة إن الإدارات التعليمية العشر، قد أنهت كافة استعداداتها في تجهيز المدارس واللجان مع تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.

كما أكد «حسن» على توفير الجو المناسب للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ومشدداً على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم، من ارتداء الكمامات، واستعمال مطهرات الأيدي، وتطهير وتعقيم اللجان يوميا بعد نهاية اليوم الامتحاني، وذلك حرصاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.