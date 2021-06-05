شكرا لقرائتكم خبر عن 4619 طالب يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن 119 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، استقبلت نحو 4619 طالب وطالبة، لآداء إمتحانات الشهادة الإعدادية والتى بدأت اليوم السبت وتستمر حتى الخميس 10 يونيو الجارى.

وقال، انه تم تجهيز جميع اللجان لإستقبال الطلاب مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ، وتعقيم وتطهير اللجان بالمدارس يوميا قبل وبعد الإمتحانات ، بالإضافة إلى التأكيد على إلتزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية، والتباعد وعدم التزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة الطلاب ، مع اتباع التعليمات الخاصة بأعمال الإمتحانات .

مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة تتابع سير الإمتحانات بالإضافة إلى تلقي اى شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور .