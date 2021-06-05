شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت 353 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ ، طلاب الشهادة الإعدادية ، لأداء أول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات ، والتباعد الاجتماعي ، تطبيقا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ .

وعلى جانب آخر، تفقدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مركز توزيع أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي، للاطمئنان على سير العمل حسب الخطة المنظمة للعمل، كما تفقدت أعمال مركز توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية، جاء ذلك بحضور المهندس خالد البربر ى، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ،والدكتور سلامة الويشي ، المدير العام للتعليم العام ،والمهندس محمد السبكي مدير عام التعليم الفني.