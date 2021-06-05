شكرا لقرائتكم خبر عن صفحات وهمية على الإنترنت أدوات النصابين للاستيلاء على أموال المواطنين..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبراء أمنيون ومتخصصون في الأمن المعلوماتي، من خطورة التجاوب مع الصفحات الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن ممارسة بعض الصفحات النصب والطرق الاحتيالية، من خلال التسوق الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين.

ونجحت الداخلية خلال الأشهر الماضية في ضبط العديد من قضايا النصب والاحتيال عبر شبكة الإنترنت، في ظل التطور الكبير لمباحث الإنترنت وملاحقة كافة صور الخروج عن القانون.

وأتاحت الداخلية للمواطنين التقدم ببلاغات ضد جرائم الإنترنت بمنطقة العباسية وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.