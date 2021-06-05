جرار يصطدم بقطار الطوالى بالسد العالى بأسوان بسبب خطأ فى تقدير المسافة.. صور

تفاصيل الواقعة، بدأت بتعطل قطار الطوالى 1024 فى منطقة السد العالى "آخر محطات السكة الحديد فى مصر"، واستدعت قيادات السكة الحديد أحد الجرارات لسحب القطار المعطل، إلا أن الجرار اصطدم بمؤخرة القطار أثناء محاولة ضمه مما تسبب فى خسائر مادية بأول عربة، وإصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى.