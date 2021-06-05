شكرا لقرائتكم خبر عن باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. بوتين: لا سلام دائم دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. انطلاق معرض بغداد الدولي للكتاب الخميس المقبل.. إسرائيل اعتقلت "مليون" فلسطيني منذ عام 67 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكي لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة بجميع الأحداث العالمية أو العربية، ينشر " الخليج 365" ملخصًا لأهم الأخبار الموضوعات خلال الساعات الماضية.

ناسا تفحص أجساما غامضة.. ورئيس الوكالة لـ CNN: سنعرف إذا كانت كائنات فضائية أم لا

يبذل رئيس وكالة ناسا الجديد بيل نيلسون جهدًا لإجراء مزيد من الدراسة للأجسام الطائرة المجهولة الهوية التي رصدتها الوكالة خلال شهره الأول في منصبه.

وزيرة خارجية ساحل العاج تؤكد دعم بلادها للقضية الفلسطينية

أكدت وزيرة الخارجية والاندماج الإفريقي والمغتربين الإيفوارية كانديا كامارا، دعم بلادها للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، عبر التوصل لحل نهائي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



محارب كورونا.. وفاة رجل هندى شارك فى حرق جثامين 1300 شخص من ضحايا الفيروس

توفى رجل هندى يطلق عليه اسم "محارب كورونا" لحرقه جثث 1300 من ضحايا فيروس كورونا المستجد، وجاء سبب وفاة هذا الرجل بعد إصابته بالفيروس التاجى.





الرئيس الصربى يعلن استئناف مفاوضات تطبيع العلاقات مع كوسوفو خلال أيام

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، امس الجمعة، استئناف المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيع العلاقات مع كوسوفو، والتي توقفت العام الماضي، في غضون أيام.

الأردن يسمح باستقبال المسافرين المتلقين تطعيم فيروس كورونا

أعلنت خلية الأزمة الأردنية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أمس الجمعة، السماح للمسافرين متلقي تطعيم فيروس كورونا (مكتمل الجرعات وحسب نوع التطعيم) والحاصلين على شهادة تطعيم أو ما يثبت ذلك بالقدوم للمملكة.





ليبيا والمغرب يبحثان آخر مستجدات الحوار السياسي الليبي

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، آخر مستجدات الحوار السياسي الليبي بمساراته المختلفة، وسبل إنجاح الانتخابات في موعدها المحدد.



البيت الأبيض: إعانات البطالة المعززة للأمريكيين مؤقتة فقط

أكد البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن إعانات البطالة المعززة التي تمنح للأمريكيين والتي أعلن عنها خلال الفترة الأخيرة مؤقتة فقط.

الأمن العراقى يعلن القبض على 133 إرهابيًا خلال أسبوع فى عموم البلاد

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، امس الجمعة، عن قيام وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية بالقبض على 133 متهمًا من المطلوب ضبطهم وإحضارهم وفق المادة 4 إرهاب خلال الأسبوع الماضي في عموم البلاد.

إصابة 293 فلسطينيًا خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية

أفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" بأن 293 فلسطينيا أصيبوا امس الجمعة خلال اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية.

البرلمان الدنماركى يوافق على مشروع بناء جزيرة صناعية لمواجهة الفيضانات

صوت البرلمان الدنماركي، أمس الجمعة، بأغلبية 85 صوتاً ضد 12 لمصلحة مشروع بناء جزيرة صناعية في العاصمة كوبنهاجن بكلفة 20 مليار كرونة (3.3 مليار دولار).

وزير الاقتصاد السورى: هناك فرص استثمارية واعدة فى البلاد رغم الحرب

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، عن فرص استثمارية واعدة في سوريا، مشيرًا إلى قفزة في الصادرات السورية خلال عام 2021.





الخميس المقبل .. انطلاق معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة 220 دار نشر

تنطلق يوم الخميس المقبل، فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب، بمشاركة أكثر من (220) دار نشر محلية وعربية وأجنبية، وتستمر فعالياته حتي 22 يونيو الجاري على أرض معرض بغداد الدولي تحت شعار (الكتاب_وطن).

البنك الدولى يعلن استعداده لتقديم أموال إضافية لدعم الأسر المتضررة من الوضع الاقتصادى فى لبنان

قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج إن البنك مستعد لتقديم أموال إضافية لدعم أكبر عدد من العائلات اللبنانية المتضررّة نتيجة الوضع الاقتصادي.



الحكم على سيدة السلفادور الأولى السابقة بالسجن لمدة 10 سنوات

حكم على السيدة الأولى السابقة في السلفادور وشقيقها بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة غسل الأموال يوم الجمعة.





بوتين: لا سلام دائم بالمنطقة دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا يمكن تحقيق سلام دائم بالمنطقة دون حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشددًا على "أهمية القضية وحساسيتها بالنسبة للعالم بأسره"

هيئة شؤون الأسرى: إسرائيل اعتقلت "مليون" فلسطيني منذ عام 67

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ عام 1967 بلغ نحو مليون حالة اعتقال، بينها أكثر من 17 ألف حالة اعتقال من الفتيات والنساء والأمهات، وما يزيد على 50 ألفا من الأطفال.