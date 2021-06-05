شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تواصل حصد الألقاب وتحتل المركز 64 بقائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الشركة المصرية للاتصالات، نجاحاتها خلال العام 2021، واحتلت المركز الرابع والستين في قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وفقًا لمؤسسة فوربس، والتي تصدرها بشكل دوري وتقوم فيها بتصنيف الشركات وفق منهجية محددة تستند إلى ثلاثة معايير، هي القيمة السوقية، والمبيعات، وإجمالي الأصول وصافي الأرباح.

ونجحت المصرية للاتصالات في التقدم 27 مركزا بقائمة فوربس لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، لتحتل المرتبة 64 مقارنة بالمركز 91 في 2020. وذلك تحقيقها مبيعات وصلت قيمتها إلى ملياري دولار وصافي أرباح بقيمة 310 مليون دولار، وحجم أصول يصل إلى 5.4 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 1.2 مليار دولار.

يذكر أنه وفقُا لقائمة فوربس فإن المصرية للاتصالات جاءت في المركز الثاني على المستوى المحلى لأقوى الشركات في مصر.