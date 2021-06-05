شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تنقل 1321 أسرة من عشوائيات بطن البقرة لوحدات مفروشة بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة محافظة القاهرة، أعمال نقل سكان منطقة بطن البقرة بمصر القديمة، وتسليمهم وحدات سكنية مفروشة بحى الأسمرات ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.

وتفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة، على أعمال النقل والتسكين، حيث تم نقل سكان 500 عقار من أصل 750، وتسكين نحو 1321 أسرة بحى الأسمرات تم الانتهاء من 70 % تقريبا.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن مشروع الأسمرات يضم مبانى خدمية عديدة منها مجمع مدارس لمراحل التعليم المختلفة، دور حضانة، مراكز طبية ووحدة صحية ومركز رياضى وملاعب مكشوفة، نقطة شرطة ومطافى وإسعاف وهيئة بريد، وعدد من الاسواق الحضارية ومخابز ومركز تدريب وصيانة.

وتضم منطقة بطن البقرة بالفسطاط، 2000 أسرة تقريبا يتم نقلهم لمدينة الأسمرات ويتسلمون وحدات جديدة مجهزة بالمفروشات والأجهزة الكهربائية، كما يتم إزالة ما يقرب من 730 عقارا تقع على مساحة 32 فدانا وتقع أسفل جبل بطن البقرة.

وتأتى أعمال إزالة منطقة بطن البقرة فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية، ويأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها، وجميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية.. مركز شباب.. مدارس) .