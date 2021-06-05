شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون مدينتي للجري يحصل على العلامة الكاملة.. ووزير الشباب يشيد بالتنظيم "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق صباح أمس الجمعة، ماراثون مدينتي للجري بالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى و شركة تراي فاكتوري، بمشاركة أكثر من 1200 متسابق ، من بينهم عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، وأجانب من 15 جنسية مقيمين في مصر، واستحق الماراثون العلامة الكاملة في كافة التجهيزات اللازمة، ولذا نال إشادة جميع المشاركين، الذين أكدوا قدرة مدينتي على استضافة كبرى المسابقات والفعاليات الدولية، ونجاح مجموعة طلعت مصطفى في توفير كافة الإمكانيات مما يؤهلها لتنظيم فعاليات مماثلة عالمية.

إشادة بالتنظيم

أشاد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، بمستوى تنظيم ماراثون مدينتي وتوافر المساحات الخضراء في مدينتي التي تشجع الشباب ومختلف الأعمار على خوض الماراثون، والذي أقيم تحت الإشراف الفني للاتحاد المصري لألعاب القوى، وأشار إلى أن تنظيم الماراثون يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة طلعت مصطفى في دعم الرياضة.

تأمين احترافي

بداية من دخولك أي بوابة لمشروع مدينتي- درة المشروعات العقارية بشرق القاهرة وأضخم مشروع عقاري ينفذه القطاع الخاص في مصر- تجد أفراد مدينتي منتشرين بكثافة لإرشادك لموقع الماراثون بسهولة وفي الوقت نفسه عدم التأثير على حركة دخول السكان والمترددين على المشروع، وبعد دخولك يتواجد أفراد الأمن بكافة الشوارع لتوجيهك لموقع "الأوبن إير مول"، وهو الموقع المحدد لتجمع المتسابقين بالماراثون، وأماكن انتظار السيارات.

كما تواجد أفراد أمن مدينتي على طول طريق سباق الماراثون لتوفير الأمن للمشاركين ومنع السيارات من اقتحام خط سير الماراثون، وفي الوقت نفسه توفير الرعاية لأي متسابق، مع توفير عربات شاطئ "بيتش باجي" لنقل المشاركين الذين لم يتمكنوا من إكمال السباق، ووفرت كذلك سيارة إطفاء تحسبًا لأي حوادث قد تواجه الماراثون.

رعاية صحية فايف ستارز

ولم تقتصر جهود مجموعة طلعت مصطفى القابضة لدعم الماراثون على توفير الأمن فقط، بل تعاونت مع الأجهزة المعنية لتوفير سيارات إسعاف ووحدة رعاية مركزة لتوفير الرعاية الصحية للمشاركين بالماراثون، وفي الوقت نفسه شددت على جميع المشاركين بالالتزام بإجراءات الحماية من فيروس كورونا من خلال توزيع الكمامات ومطهرات بأماكن ثابتة لتعقيم المشاركين، كما نسقت مع القائمين على تنظيم الماراثون لتوجيه المشاركين باستمرار للالتزام بالتباعد الاجتماعي، علاوة على ذلك تم توزيع مياه وعصائر مجانًا على المشاركين.

مدينة عالمية

وخطفت البنية التحتية لمشروع مدينتي أنظار المشاركين بماراثون الجري، بدايةً من أماكن انتظار سيارات واسعة يمكنها استقبال سيارات كافة المشاركين بالماراثون، وشوارع ممهدة يسرت إقامة الماراثون والجري دون عوائق، وكذلك مسطحات خضراء واسعة شجعت المشاركين على الإقبال على الماراثون، كما ساهمت المساحة الضخمة لمشروع مدينتي في إقامة سباق الجري 21 كيلو متر على لفة واحدة فقط.

تراي فيكتوري

قال أيمن حقي مؤسس شركة تراي فيكتوري، إن ماراثون مدينتي للجري هو أول ماراثون من نوعه في مصر، سواء من حيث عدد المشاركين والذين بلغوا أكثر من 1200 متسابق من بينهم مشاركين أجانب من 15 جنسية مختلفة من الأجانب المقيمة في مصر، أو من حيث تنوع السباقات بين سباق لمسافة 5 كيلو متر و10 كيلو متر و21 كيلو متر بما يتناسب مع مختلف مستويات اللياقة البدنية، متمنيًا أن يقام ماراثون مدينتي سنويًا بأعداد مشاركين أكثر وباعتماد دولي من كبرى المؤسسات الدولية.

وأضاف "حقي"، أن وزارة الشباب والرياضة دعمت تنظيم ماراثون مدينتي للجري وسط إجراءات احترازية بما يوفر كافة عوامل الآمان للمشاركين بالماراثون، كما حرصنا بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وساعدنا في ذلك أن شوارع مدينتي الواسعة والنظام الإلكتروني في السباق، وهو ما ساعدنا على التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم سواء عند انطلاق أو نهاية الماراثون.

وأشار أيمن حقي، إلى أن مشروع مدينتي مؤهل لاستضافة كبرى الأحداث الدولية، خاصة إقامة ماراثون نظرًا لأن شوارع مدينتي واسعة، يمكنها استقبال عدد كبير من المشاركين، وفي الوقت نفسه تستطيع إدارة المشروع إغلاقها، وهذه ميزة لن تجدها في مكان آخر في مصر، ولذا نجحنا في تنظيم سباق ماراثون للجري لمسافة 21 كيلو متر في لفة واحدة، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية، وهو ما يوفر تجربة سباق فريدة للمشاركين.

وقال مؤسس شركة تراي فيكتوري، إن ماراثون مدينتي للجري خطوة أولى في التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسيكون هناك تعاون جديد في رياضات أخرى خلال الفترة المقبلة.