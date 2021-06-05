شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم السبت وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام. - البطاطس 6 جنيهات. - البصل الأبيض 4.5 جنيه. - البصل الأحمر بـ 5 جنيهات. - الكوسة بـ 7.5 جنيه. - الجزر بـ 6 جنيهات. - الخيار بـ 7 جنيهات. - الجوافة بـ 15 جنيها. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. - الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات. - الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه. الباذنجان العروس 7.5 جنيه. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه. - الفلفل الألوان 18.5 جنيه. - الليمون بـ 27.5 جنيه. - الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيه. - التفاح السكرى 27 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 7.5 جنيه. ‏‎‏‎العنب الأحمر 24 جنيها. العنب الأبيض 18 جنيها. الباميا الخضراء 18 جنيها. - البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.