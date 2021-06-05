شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات نهاية العام بألسن عين شمس.. ومسافة 1.5 متر بين كل طالب وآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت امتحانات الفصل الدراسى الثانى لكلية الألسن جامعة عين شمس، اليوم السبت، حيث يؤدى الامتحانات 10869 طالبا وطالبة، على مدار ثلاثة أيام أسبوعيًا لكل فرقة مقسمين على فترتين فى اليوم.

وأعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن تشكيل لجنة عليا برئاستها وعضوية وكلاء الكلية للتعليم و الطلاب وخدمة المجتمع و تنمية البيئة، بالتعاون مع مختلف إدارات ووحدات الكلية على رأسهم وحدة إدارة الأزمات والكوارث والمركز الطبى وإدارة الدفاع المدنى والأمن بالكلية.

وأكدت على أن الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر، وشددت على أن إدارة الكلية اتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة امتحاناتهم، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بوضع خطة استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من خلال رش وتعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، وتوفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدنى والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات.

وتم التأكيد على توفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد، والتنبيه على الأطباء بالمركز الطبى بالاستعداد لأى حالة طارئة أثناء الامتحانات، كذلك تم تعقيم قاعات الامتحانات وجميع الكنترولات، ورفع درجات الاستعداد التام من قبل أفراد الأمن والدفاع المدنى والسلامة والصحة المهنية.

وقامت إدارة الكلية بوضع خطة مُحكمة خلال فترة الامتحانات لتجنب تكدس الطلاب من خلال إعداد اللوحات الإرشادية الخاصة بتوزيع الطلاب على اللجان ومكان كل لجنة، والتنبيه على الطلاب بضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل، بالإضافة إلى تقسيم الطلاب على البوابات مع مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى بين كل طالب وأخر، كما سيتم العمل على قياس درجة حرارة الطلاب عن طريق لجنة مشكلة من الأمن والدفاع المدنى والمركز الطبى بالكلية.

وشددت الكلية على ضرورة التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامات عند الدخول من بوابات الجامعة وأثناء فترة الامتحان، كما تم ترك مدة ساعة بين فترتى الامتحان لاتخاذ إجرءات التعقيم اللازمة للجان، و تهوية لجان الامتحانات بصورة جيدة.

وأكدت عميدة الكلية، أنه سيتم رش وتعقيم اللجان قبل بدء الفترة الأولى وبين فترتى الامتحانات تحت إشراف مسؤولى السلامة والصحة المهنية بالكلية، إلى جانب غلق منافذ بيع المأكولات والمشروبات داخل حرم الكلية، وتنظيف دورات المياه بالكلور والصابون وتعقيمها باستمرار، وعدم السماح للطلاب بالانتظار فى حرم الكلية بعد أدائهم للامتحان وذلك لمراعاة سياسة التباعد الاجتماعى، كما سيتم تعقيم الكنترولات يومياً بعد انتهاء الامتحان.