شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي واعتذاره بـ3 لغات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الشهير، تفاصيل زيارة لاعب كرة القدم ليونيل ميسي إلى مصر وأزمة وقعت تسببت في تقديم وزير الآثار الأسبق اعتذار بثلاث لغات.

وأوضح حواس خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» في إطلالته الجديدة على قناة صدى البلد اليوم السبت، أن اللاعب الأرجنتيني ميسي أعرب له قبل 11 عاما عن رغبته في زيارته مصر والأهرام، مضيفا أنه بعد ذلك الحديث بسنوات تلقى اتصال هاتفي من شركة في دبي تخبره بقدوم شخص مهم إلى مصر ورغبته في لقاءه.

وأشار عالم المصريات، إلى أنه أخبر الشركة بأنه لن يقابل ذلك الشخص إلا بعد معرفة هويته أولا، إلا إن الشركة رفضت بسبب «السكيورتي» حتى وصل إلى مطار القاهرة وأخبروه أخيرا بأنه ميسي، مضيفا أن قابل لاعب برشلونة رغم أنه كان مصاب بكسر.

وفيما يتعلق بأزمته مع ميسي، قال حواس إنني وصفت اللاعب الأرجنتيني وقتها بـ«الغبي» خلال مداخلة هاتفية قمت بها مع الإعلامي أحمد موسى تعلقيا على غلق الأهرامات خلال زيارته إليها، مضيفا: «الكلمة ديه طلعت بالعربي مع أحمد موسى واتنشرت في كل مكان بالعالم باللغات المختلفة».

وتابع: «مدير أعمال ميسي زعل بسبب الكلمة، وكلم الشركة في دبي.. بس أنا عندي ثقافة الاعتذار قولت أنا غلطت وقدمت اعتذار بالعربي والإنجليزي والإسباني».