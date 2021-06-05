شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مستوصف «الراهبات الفرنسيسكانيات» الخيري بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيباراشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اليوم مستوصف الرهبات الخيري بإسنا، حيث احتفل دير ومدرسة الراهبات بإسنا جنوب الأقصر، باليوبيل المئوي لنياحة الأم مرجريتا كياني مؤسسة رهبنة الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس.

ويضم مستوصف الرهبات الفرنسيسكانيات الخيري بإسنا، على العديد من التخصصات والعيادات ومنها عيادة رمد، وعظام، وباطنه، وقلب، وأنف وإذن وحنجرة، جلدية، أسنان، أطفال، معمل تحاليل طبية، ومعمل أشعة، وغرفة عمليات.

جاء ذلك بحضور الأخت مريم يوحنا الرئيسه الأقليمية للرهبنة، الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، والدكتور أحمد إسماعيل، ولفيف من الأطباء، وأشرف عبدالصبور مدير أمن المدارس، طارق عبدالجواد مسؤول التعليم الخاص، المقدم محمد جاد، والشيخ منصور رئيس قسم الارشاد الديني وشئون القرآن باوقاف إسنا، الشيخ على شعبان مدير عام بأوقاف إسنا، الشيخ محمد يوسف عمران واعظ عام، الشيخ محمد زيدان أمام مسجد، ولفيف من الراهبات وأهالى مدينة إسنا.

وعبر أهالى مدينة إسنا عن سعادتهم بهذا المستوصف لعلاج المرضى، وتقدموا بالشكر للأنبا عمانوئيل والسير مريم يوحنا الرئيسه الأقليمية للرهبنة، وأسرة الراهبات بإسنا، على مجهوداتهم المبذولة لهذا المستوصف.