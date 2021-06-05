شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية سير عملية امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأول من خلال جولة موسعة في عدد من المدارس المقام بها لجان الامتحانات ، رافقه خلالها المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، شملت الجولة تفقد مدارس (محمد فريد الإعدادية ، طنطا الإعدادية الحديثة بنات ومدرسة غياث الدين الرسمية للغات).

وخلال الجولة، تفقد المحافظ سير عملية الامتحانات ومدى جاهزية المدارس من توفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والتطهير والنظافة المستمرة بعد انتهاء اللجان وإعدادها لليوم التالي، إلى جانب الاطمئنان على تهوية اللجان وإضاءتها وتلبية كافة احتياجات الطلاب في اللجان الامتحانية.

والجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية لهذا العام يؤديها عدد 81712 طالب إلى جانب طلاب المنازل بالإعدادية العامة والتي بلغ عددهم 1200طالب، يؤدون الامتحان في 412 لجنة، كما تشمل الامتحانات طلاب الإعدادية المهنية البالغ عددهم 6253 طالب ويؤدون الامتحان في 35 لجنة. ليكون بذلك إجمالي عدد الطلاب المؤدون لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية لهذا العام 87965 طالب في 447 لجنة ، يشرف عليهم 19250 معلم وإداري يعملون في منظومة الامتحانات الحالية.

يذكر أن سباق امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة قد انطلق اليوم السبت الخامس من يونيو الحالي، وتستمر حتى الخميس العاشر من نفس الشهر.