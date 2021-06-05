محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية ويوجه بتوفير المناخ الجيد للطلاب (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم السبت، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021، وذلك بعدد من مدارس الإسكندرية للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات، وذلك في حضور الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أبنائنا الطلاب، وتوفير المناخ الجيد لأداء إمتحاناتهم بتركيز، لافتا أنه تم التشديد على مسئولي التربية والتعليم بالإسكندرية، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، وشدد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم.

وأكد المحافظ على قيام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، بالإضافة إلى صيانة البوابات الإلكترونية وتجهيز المواد المعقمة والمطهرة.

الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية ( تعليم عام ) يبلغ 87826 طالبًـا يؤدون امتحانهم أمام ( 379 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني، ومن المقرر الإنتهاء من الإمتحان الخميس الموافق 10 / 6/ 2021.

محافظ الاسكندرية يتفقد لجان الشهادة الاعدادية ويوجه بتوفير المناخ الجيد للطلاب (صور)

محافظ الاسكندرية يتفقد لجان الشهادة الاعدادية ويوجه بتوفير المناخ الجيد للطلاب (صور)

محافظ الاسكندرية يتفقد لجان الشهادة الاعدادية ويوجه بتوفير المناخ الجيد للطلاب (صور)

محافظ الاسكندرية يتفقد لجان الشهادة الاعدادية ويوجه بتوفير المناخ الجيد للطلاب (صور)

محافظ الاسكندرية يتفقد لجان الشهادة الاعدادية ويوجه بتوفير المناخ الجيد للطلاب (صور)

محافظ الاسكندرية يتفقد لجان الشهادة الاعدادية ويوجه بتوفير المناخ الجيد للطلاب (صور)

محافظ الاسكندرية يتفقد لجان الشهادة الاعدادية ويوجه بتوفير المناخ الجيد للطلاب (صور)

محافظ الاسكندرية يتفقد لجان الشهادة الاعدادية ويوجه بتوفير المناخ الجيد للطلاب (صور)

محافظ الاسكندرية يتفقد لجان الشهادة الاعدادية ويوجه بتوفير المناخ الجيد للطلاب (صور)

محافظ الاسكندرية يتفقد لجان الشهادة الاعدادية ويوجه بتوفير المناخ الجيد للطلاب (صور)

محافظ الاسكندرية يتفقد لجان الشهادة الاعدادية ويوجه بتوفير المناخ الجيد للطلاب (صور)