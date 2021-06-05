شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق بمنزل في قرية ميانة في مغاغة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اندلع حريق بمنزل، داخل قرية ميانة، التابعة لمركز مغاغة، شمال المنيا، دون أضرار بشرية .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب حريق، بمنزل عبد العال محمد محمود، مقيم بقرية ميانة، التابعة لمركز مغاغة، نتيجة ماس كهربائي.

انتقل فريق الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق، والذي تسبب في احتراق غرفة نوم كاملة . دون أضرار بشرية .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف ..